Jacek Magiera: Kara nałożona na Śląsk jest dla mnie niezrozumiała. Klub będzie się odwoływał

Śląsk Wrocław w ostatnią niedzielę przegrał z Pogonią Szczecin (0:1), kończąc passę 16 spotkań bez porażki w PKO Ekstraklasie. Wrocławianie stracili też przez to fotel lidera

– Przegraliśmy mecz, który zagraliśmy dobrze. Zabrakło nam gola na 1:0, zdobytego czy to w 44 przez Petra Schwarza, czy wcześniej, bo sytuacji nie brakowało. Jestem przekonany, że gdybyśmy strzelili pierwsi, to byśmy wygrali, a tak straciliśmy bramkę w najmniej oczekiwanym momencie. Na pewno żałujemy przerwanej serii, ale to już się wydarzyło i nie mamy na to wpływu. Zespół zareagował prawidłowo na to co się stało – zapewnił Jacek Magiera.