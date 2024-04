Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 2:3. Wstydliwa porażka Śląska. Ostantia drużyna w lidze strzela 3 gole we Wrocławiu. Zobacz bramki!

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 2:3

Śląsk Wrocław już przed pierwszym gwizdkiem sędziego Wojciecha Mycia wiedział, że stawka starcia z Ruchem jest niebagatelna. Wobec piątkowego remisu Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin stało się jasne, że ewentualna wygrana z "Niebieskimi" pozwoli zniwelować stratę do lidera PKO Ekstraklasy do dwóch punktów.

Magiera mówił przed meczem, że potrzebuje Kozaków, ale raczej nie chodziło mu o to, żeby dać Kozakowi poszaleć na lewym skrzydle, tak jak zrobili to jego piłkarze. Śląsk nie powinien był do przerwy przegrywać 0:2, bo czyściutką sytuację sam na sam z Dante Stipicą miał Mateusz Żukowski. Choć nikt go nie naciskał, miał czas i miejsce, to uderzył fatalnie, niemal prosto w bramkarza.