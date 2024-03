Śląsk Wrocław: Czterech reprezentantów wyjechało na zgrupowania kadr narodowych

Początkowo Śląsk zamierzał rozegrać mecz kontrolny z jednym z zespołów Fortuna 1 ligi. Być może to byłaby okazja, by odblokować napastników, bo zarówno lider klasyfikacji strzelców Erik Expósito jak i Patryk Klimala, który formalnie od tej rundy może grać we Wrocławiu, cały czas czekają na swoje pierwsze trafienia w 2024 roku. Zwłaszcza ten drugi w ostatnim meczu miał sporo okazji, ale zmarnował je i mocno oberwał po głowie.

Na pewno nie zobaczymy w tych meczach piłkarzy, którzy zostali powołani na marcowe zgrupowania kadr narodowych. Do pierwszej reprezentacji Bułgarii powołany został Aleks Petkov, szansę debiutu w kadrze olimpijskiej Ukrainy (U-23) ma szansę dostać Jehor Macenko, a Łukasz Bejger tradycyjnie znalazł się na liście powołanych do reprezentacji Polski U-21, której jest filarem. Powołanie do kadry U-21 Turcji dostał także Burak İnce, ale jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez kontuzję, która wykluczyła go także z meczu z Puszczą. Upragnionego powołania nie doczekał się wciąż Piotr Samiec-Talar, którego Magiera niejako polecał do pierwszej reprezentacji.