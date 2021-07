Śląsk - Paide 2:0. Paide pa, pa! Kierunek: Erywań (WYNIK, 15.07, relacja, skrót, gole bramki VIEO, ZDJĘCIA)

Śląsk Wrocław - Paide Linnameeskond 2:0 [WYNIK, 15.07, Liga Konferencji]

Tuż przed samym meczem, głośniej mówiło się o tym, z kim zagra Śląsk w II rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji, niż o gościach z Estonii. Otóż przed spotkaniem WKS-u zakończył się rewanżowy pojedynek Ararat Erywań - Fehervar, który to miał wyłonić kolejnego rywala zespołu Jacka Magiery. Na Węgrzech było 1:1, ale liczono, że to jednak Madziarzy - jako faworyt - przeskoczą dalej. Tymczasem Ormianie na własnym boisku wygrali 2:0 i to właśnie na Kaukaz poleca wrocławianie za tydzień. Podróż to daleka, klimat gorący. Piłkarsko - niewdzięczny kierunek. No cóż, trzeba grać. Nie szukajmy wymówek.

Śląsk Wrocław był od początku drużyną lepszą - trzeba to na początku wyraźnie zaznaczyć. Nie było jednak jakiegoś zmasowanego natarcia na bramkę Paide. Dużo akcji zwalniało, a do tego było trochę niedokładności. Jednak co pewien czas wrocławianie sprawdzali umiejętności obrońców rywali i bramkarza Mihkela Aksalu. W 14 min dość mocno zza pola karnego strzelił Rafał Makowski, ale prosto w bramkarza. Chwilę potem płaskim strzałem próbował aktywny Victor Garcia Marin (debiut w pierwszym składzie), ale piłka przeleciała obok słupka. W 22 min powinno być właściwie 1:0, bo Praszelik znakomicie obsłużył Exposito, ale strzał Hiszpana z bliskiej odległości został obroniony.