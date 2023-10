Śląsk - GKS Jastrzębie 5:1. Śląsk wyskoczył w góry, postrzelał z Jastrzębiem, a teraz dostanie wolne

Mikrocykl przed meczem z Legią Warszawa rozpocznie się tak naprawdę w najbliższy poniedziałek. Początek tego tygodnia był trochę po to, aby zresetować głowy. W poniedziałek po południu Śląsk pojechał na jedną noc w Karkonosze. Po śniadaniu we wtorek drużyna wyszła na przbieżkę w góry. Dotarła m.in. do położonego nad Małym Stawem schroniska „Samotnia”. Chyba ta wycieczka przypadła zawodnikom do gustu, bo niektórzy chętnie dzielili się zdjęciami i filmikami w internecie.

Na środę zaplanowano sparing z II-ligowym GKS-em Jstrzebie. Jak się można było spodziewać - nie był to zbyt wymagający rywal.

Już po 20 minutach WKS prowadził 3:0. Najpierw piłkę przejął Zohore, który podciągnął do przodu, oddał ją do Samca-Talara, a ten sprzed pola karnego lewą nogą po ziemi, przy słupku strzelił na 1:0. Lepiej chyba w tej sytuacji mógł się zachować bramkarz. Na 2:0 mocnym uderzeniem przy słupku z rzutu wolnego popisał się Żukowski. Wcześniej faulowany był Samiec-Talar. Miał też udział przy trzecim trafieniu, bo to on wypuścił skrzydłem Buraka Ince, chociaż wydaje nam się, że w tej sytuacji Turek był chyba na spalonym. W każdym razie Ince wyłożył piłkę do nadbiegającego w środku Daniela Łukasika i mieliśmy 3:0. Szybko, łatwo przyjemnie.