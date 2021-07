Skakał po samochodzie nowego partnera byłej dziewczyny. Okazało się, że pomylił auta

Policjanci, którzy zostali wezwani przez jednego z mieszkańców ul. Skwierzyńskiej, szybko zlokalizowali 28-latka. Wandal, który nie miał na sobie koszulki oddalał się właśnie z miejsca zdarzenia. Na widok funkcjonariuszy zareagował agresją, przez co policjanci musieli go obezwładnić. Wtedy właśnie wyznał, że zniszczył toyotę, bo miała ona należeć do nowego chłopaka jego byłej dziewczyny.