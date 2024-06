Sezonowa praca we Wrocławiu na wakacje. Oto najnowsze oferty. Ile i gdzie można zarobić? Konrad Bałajewicz

Podczas pracy sezonowej w wakacje, możemy liczyć na zarobki od około 28 zł do 45 zł brutto za godzinę. Gdzie poszukiwani są pracownicy sezonowi we Wrocławiu?

Już niedługo wakacje. Dla niektórych to czas wypoczynku, a dla innych - czas pracy. Z myślą o uczniach i studentach, chcących dorobić sobie we Wrocławiu, sprawdziliśmy, gdzie i ile można zarobić podczas pracy sezonowej. Sprawdź najnowsze oferty i przykładowe zarobki na poszczególnych stanowiskach, przechodząc do galerii zdjęć.