Seniorka rysuje po samochodach na wrocławskim Grabiszynie. "15 elementów do lakierowania". Straty wyceniane na dziesiątki tysięcy złotych

Starsza pani dokonuje wandalizmów?

Post z nagraniem seniorki ukazał się na jednej z publicznych grup na Facebooku. Domowy monitoring uchwycił, jak ubrana w jasną odzież starsza pani wybiera się na nocną eskapadę. Spaceruje ulicą Arctwoskiego, przygląda się zaparkowanym na chodniku pojazdom i jakimś przedmiotem rysuje po ich lakierze.

Na zamieszczonych w mediach społecznościowych zdjęciach widać uszkodzenia samochodów. To długie, cienkie zarysowania, prawdopodobnie od kluczy. Właściciel jednego z aut twierdzi, że nie jest to pojedynczy przypadek. Straty poniosło już kilku kierowców. Usuwanie rys z lakieru może kosztować od kilkuset złotych do nawet 3 tys.

"Nadal szukamy Pani, która rysuje po samochodach. W pięciu porysowanych autach jest 15 elementów do ponownego lakierowania. To są dziesiątki tysięcy złotych. Cechy charakterystyczne Pani: szeroka opaska na głowie i wisior odblaskowy na torbie" - pisze autor zdjęć.

