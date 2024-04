Wypadek dwóch aut w pobliżu Sky Tower. Kobieta cofała mazdą i nie zauważyła audi. Zobaczcie zdjęcia

- Ciężko tu wyłączyć się do ruchu z miejsc parkingowych. Takie sytuacje to nie rzadkość na ul. Kruczej. Z za zapakowanych aut widoczność jest zła, a inni kierowcy jadący ul. Kruczą, która, jak każdy wie, nie jest mówiąc delikatnie, w najlepszym stanie technicznym, nie zwalniają. Kiedyś dojdzie tu do bardziej poważnego zdarzenia - mówili naszemu reporterowi po dzisiejszym wypadku okoliczni mieszkańcy, którzy są zmuszeni parkować swoje auta przy jezdni, bo o inne miejsca tutaj bardzo trudno.