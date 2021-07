Samochody dostawcze blokują ulice. Kierowcy i piesi są źli ale dostawcy bronią swoich racji

- Otrzymujemy dużo zgłoszeń dotyczących dostawców – potwierdza Waldemar Forysiak, rzecznik prasowy straży miejskiej. - Czasem dostawca zablokuje jezdnię, czy chodnik w taki sposób, że stwarza realne zagrożenie dla kierowców i pieszych. My zaś jesteśmy zobowiązani do egzekwowania przepisów. Jeśli dostawcy złamią je w sposób ewidentny, musimy założyć na nich mandat.

Szczególnie podczas dużego natężenia ruchu, rano i popołudniu, zaparkowane na jezdni samochody dostawcze potrafią utworzyć korek, który mocno utrudnia jazdę innym. Zniecierpliwieni kierowcy zgłaszają problem straży miejskiej. Robią to również piesi, którzy muszą często iść po ulicy, by wyminąć samochód dostawczy. Dodatkowo zwracają uwagę, że przecież na tyłach sklepów są podwórza, w których można wypakować towar i dostarczyć go do sklepu bez utrudniania życia innym.