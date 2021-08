Rzecznik policji dolnośląskiej: „Gdy funkcjonariusze przekazywali medykom Bartosza S., wykazywał funkcje życiowe”

- Interweniowaliśmy, ponieważ na miejscu gromadziły się agresywne osoby, które chciały, w ich mniemaniu bezkarnie, zaatakować funkcjonariuszy. Prosiliśmy przez megafony, by zgromadzone nielegalnie osoby, rozeszły się do domów. Mimo tych apeli pojawiały się kolejne osoby, nawet rodziny z dziećmi. Potem zostaliśmy zaatakowani, a w naszą stronę leciały kostki brukowe i koktajle Mołotowa - mówił podkomisarz Jabłoński.

Oficer prasowy odniósł się także do sprawy, która zapoczątkowała manifestacje. Przyznał, że Bartosz S., zmarły po interwencji policji, był znany funkcjonariuszom z Lubina. - Nie chcę tu jednak odnosić się do jego przeszłości, bo bez względu na nią, prokuratura zbada jak, doszło do jego śmierci. Nas interesuje to, że zmarł młody człowiek i chcemy się dowiedzieć, co się stało. Prokuratura nie będzie zaś opierać się na jednym, krążącym w sieci filmie, ale na innych, także z monitoringu, na którym widać o wiele więcej.