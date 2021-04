Ruszyła wielka inwestycja przemysłowa pod Wrocławiem. Już szukają pracowników

Panattoni Park Wrocław West Gate o docelowej powierzchni ok. 47 tys. mkw., zlokalizowany jest na zachód od stolicy regionu i w przyszłości zapewni dostęp do najważniejszych połączeń drogowych – autostrady A4, drogi ekspresowej S3, czy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia –, lotniska międzynarodowego oraz granic z Czechami i Niemcami. Obecnie trwa realizacja pierwszej fazy inwestycji - budowa obiektu o powierzchni 17 600 mkw., której finalizacja przewidziana jest na wrzesień. Wiadomo już, że swój oddział ulokuje w niej europejski producent opakowań – firma Schumacher Packaging.

Pierwszym najemcą w podwrocławskim parku jest Schumacher Packaging - producent opakowań z tektury falistej i litej. We wrześniu zajmie część budowanego centrum przemysłowo-magazynowego. Firma już prowadzi rekrutację pracowników we Wrocławiu.

Panattoni Park Wrocław West Gate to kompleks dwóch budynków (17 600 mkw. i 29 300 mkw.) o docelowej powierzchni 46 900 m kw., realizowanych w gminie Miękinia, w powiecie średzkim - 20 km od centrum stolicy regionu, a także 10 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która przechodząc w trasę S8, zapewnia połączenie m.in. z Łodzią i Warszawą. Ponadto ok. 30 km od parku przebiega Autostrada A4 zapewniająca połączenie ze stolicą Niemiec - Berlinem, a od granicy czeskiej dzieli kompleks ok 1,5 godziny drogi. Panattoni Park Wrocław West Gate leży również niecałe 10 km od międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław. Ze względu na lokalizację, a także rozwiązania projektowe hal, park przeznaczony jest zarówno dla lokalnych producentów, operatorów logistycznych, jak i dużych międzynarodowych firm.