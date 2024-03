Nowa światowa marka odzieżowa we Wrocławiu. To pierwszy sklep Jack & Jones w Polsce. Panowie będą zadowoleni Aneta Kolesińska

Marka Jack & Jones właśnie otworzyła nowy sklep we Wrocławiu. Paweł Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wrocławskie centrum outletowe właśnie otworzyło nowy sklep. To znana na całym świecie marka z moda męską - salon Jack & Jones. To jedyny salon tej marki w Polsce. Co tam znajdziecie?