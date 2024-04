Nowe przychodnie medyczne enel-Med we Wrocławiu. Już wkrótce otworzą się w samym centrum miasta

Enel-med dysponuje we Wrocławiu trzema placówkami:

W związku z planowaną rozbiórką Arkad Wrocławskich, enel-med zdecydował o otwarciu na początku II kwartału tego roku dwóch nowych oddziałów: w biurowcu Sagittarius Business House przy ul. Suchej 2 oraz Infinity przy ul. Legnickiej 16.

– We Wrocławiu mocno poszerzamy ofertę stomatologiczną, gdzie obok standardowych usług umożliwiamy pacjentom skorzystanie z leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym lub z użyciem gazu rozweselającego pod pełną opieką anestezjologiczną. To znacząco zmienia podejście do leczenia zębów, szczególnie wśród osób, którzy panicznie boją się dentysty – podkreśla Jacek Rozwadowski, prezes zarządu ENEL-MED.