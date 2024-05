Ruszyła rekrutacja do żłobków we Wrocławiu. Będzie ponad 3500 wolnych miejsc

We wrześniu 2024 r. w 17 miejskich placówkach zwolni się 1300 miejsc, a w 111 niepublicznych żłobkach z miejskim dofinansowaniem – 2200. Do wyboru rodziców jest także 15 dziennych opiekunów. Nabór do żłobków ruszył i jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że wnioski o przyjęcie można składać cały rok, a miejsca przydzielane są na bieżąco.

Wyjątkiem jest okres wiosenno-letni. Wtedy jednocześnie przydzielana jest duża liczba miejsc, które zostaną zwolnione od września - przede wszystkim przez dzieci idące do przedszkoli i zmieniające grupy w żłobkach.

System rekrutacji dostępny jest na stronie System Rekrutacji do Żłobków. Aby z niego skorzystać, należy zalogować się poprzez profil zaufany – np. przy pomocy aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej. Po wypełnieniu danych, można złożyć wniosek. Na rodziców czekają jednak przerwy techniczne, podczas których logowanie nie będzie możliwe. To dni przeznaczone na aktualizację danych w systemie: