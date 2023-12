Ruszyła bożonarodzeniowa edycja "Rodacy Bohaterom". To jedna z największych w Polsce zbiórek darów na Kresy Wschodnie

– Dzisiaj wspieramy tych, którzy dbają o polską tożsamość za naszą granicą, czyli nauczycieli, społeczników, świadków historii. Oni podtrzymują polskość i prowadzą misję dbania o polską kulturę. Chcemy do nich docierać i podziękować im. Częścią tych środowisk są kombatanci, sybiracy, parafie, hospicjum, rodziny wielodzietne, samotne matki, ubodzy, ludzie starsi, placówki edukacyjne – wymienia Dominik Rozpędowski, koordynator akcji „Rodacy-Bohaterom”.

Całą inicjatywę rozpoczęło wrocławskie stowarzyszenie Odra-Niemen. Przez kilkanaście lat mocno się rozrosła, a także ewoluowała. Początkowo skierowana była do polskich bohaterów, kombatantów, walczących przeciwko Rosjanom i Niemcom w czasie II wojny światowej. Głównie tych mieszkających na Kresach Wschodnich.

Stowarzyszenie Odra-Niemen weszło we współpracę z fundacją „Siepomaga”. W ten sposób misja dociera do zupełnie nowych odbiorców. Teraz można wesprzeć cały program „Rodacy-Bohaterom” poprzez zbiórkę funduszy przez Internet. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, by podarować świąteczną paczkę Polakom na Kresach. Wystarczy wesprzeć zbiórkę TUTAJ.