Śląsk Wrocław gra z Caritas Polska – Paczka dla Wenezueli. WKS wsprał kraj swojego nowego piłkarza

Wenezuelczyk Lewuis Peña ma 19 lat i trafił do Śląska w grudniu ubiegłego roku. To młodzieżowy reprezentant swojego kraju. W pierwszej drużynie Jacka Magiery jeszcze nie zadebiutował, ale został przez niego pozytywnie zaopiniowany. Na razie aklimatyzuje się w Europie, grając w trzecioligowych rezerwach.

– Dla Śląska Wrocław to oczywiście duże wyróżnienie oraz radość, że współpracujemy i wspieramy największą organizację charytatywną w kraju – Caritas Polska. Jesteśmy klubem otwartym i zaangażowanym społecznie, więc z dużą energią włączamy się w tak dobre inicjatywy. Lewuis jest we Wrocławiu od niedawna, ale należy do rodziny Śląska i chcemy okazać wsparcie jego rodakom. Wierzymy, że przyczynimy się do zebrania jak największych środków na pomoc dla Wenezueli. Zachęcamy do wpłat – mówi Patryk Załęczny, prezes Śląska Wrocław.

Życie w Wenezueli to sztuka przetrwania. W kraju panuje ogromna inflacja, w tym roku na poziomie 190%. Pensja minimalna wynosi ok. 74 USD miesięcznie, w zależności od kursu dolara, na co składają się 3-4 dolary podstawy i 2 bony żywnościowe. W ciągu 9 lat z Wenezueli uciekło 7,7 miliona ludzi, to więcej niż z Ukrainy i Syrii.