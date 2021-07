Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Kiedy będzie lista wolnych miejsc?

Chęć nauki w szkołach w stolicy Dolnego Śląska zadeklarowało ponad 7,5 tys. uczniów. Co ciekawe, ponad 3,3 tys. to uczniowie spoza Wrocławia. Teraz mają czas, by potwierdzić, czy rzeczywiście decydują się na dalsze kształcenie w szkole do której się dostali. Dokumenty mogą składać do 30 lipca.

Od 3 sierpnia rozpocznie się II tura naboru, podczas której ponowną szansę na dostanie się do upragnionej szkoły będzie miało ponad 800 osób, dla których rekrutacja w pierwszym naborze nie zakończyła się sukcesem. To nic nadzwyczajnego. Każdego roku bowiem kilkuset uczniów, pomimo zakwalifikowania się do szkół, nie kontynuuje nauki w wybranych przez siebie placówkach. W ubiegłym roku takich osób było ponad 630.