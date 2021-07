Wrocławska arka Noego dla dzikich kotów. Niezwykły projekt na Uniwersytecie Przyrodniczym Maciej Sas

Aż 38 spośród 39 żyjących na świecie gatunków kotów jest zagrożonych wyginięciem. Naukowcy z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamrażają ich komórki rozrodcze po to, by dzięki technikom in vitro można te zwierzęta uchronić przed zagładą. Są w tej dziedzinie jednym z liderów światowych. O tym, w jaki sposób to robią mówi kierownik Katedry, prof. Wojciech Niżański w rozmowie z Macieje Sasem.