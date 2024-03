Rady osiedla interweniują w sprawie zakazu skrętu w lewo z nowych mostów Chrobrego. Jest też petycja do prezydenta

- W projekcie docelowej organizacji ruchu dla zadania "Budowa Mostów Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu" uwzględniono wskazany zakaz skrętu w lewo w celu eliminacji kierunku kolizyjnego oraz zapewnienia niezbędnej przepustowości drogi w ciągu ul. Swojczyckiej. Dojazd do ul. Monte Cassino przewidziano wyznaczając pas ruchu do zawracania w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Mickiewicza. Takie rozwiązanie zapewnia swobodny przejazd w ciągu Mostów Chrobrego oraz dojazd do ul. Monte Cassino. Obserwacje w terenie wykazały zasadność przyjętych założeń. Nie przewiduję wprowadzania zmiany w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu – tłumaczyła Agnieszka Bartoszewska, kierownik Działu Zarządzania Ruchem w Wydziale Inżynierii Miejskiej.