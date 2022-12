Publiczne przedszkole powstało przy LG Solution Wrocław. Dla dzieci pracowników i mieszkańców

Przedszkole „Ul” zostało już oficjalnie otwarte. To placówka wychowawcza stworzona z myślą o pracownikach LG Energy Solution Wrocław, spółek siostrzanych oraz mieszkańców Wrocławia i okolic. Uroczyste otwarcie zostało zwieńczone symbolicznym przecięciem wstęgi przez COO LG Energy Solution Wrocław i Senior Vice Presidet LG Energy Solution pana Gun Tai Kima, Dyrektora Departamentu Wsparcia Biznesu LG Energy Solution Wrocław pana Yong Girl Lee oraz gości specjalnych – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, Starosty Powiatu Wrocławskiego pana Romana Potockiego, Zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce pana Piotra Kopcia, Sekretarz Gminy Kobierzyce panią Marię Wilk. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także spółek partnerskich Grupy LG i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Nie zabrakło także najmłodszych – przedszkolaki dzielnie reprezentowała grupa Pszczółek.