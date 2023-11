Przepychanki na Gądowiance we Wrocławiu. Byle wyprzedzić, zajechać i dać nauczkę. Zobaczcie film

Sytuacja nagrana przez kamerę samochodową miała miejsce na odcinku Gądowianki pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bystrzycką a zjazdem na Nowy Dwór w kierunku Grabiszyna.

Na filmie widzimy jadącą lewym pasem mazdę, a za nią forda, który tylko czeka, by ją wyprzedzić. W końcu nadarza się okazja, ford zjeżdża na prawo i zaczyna wyprzedzać mazdę prawym pasem. W tym momencie mazda także postanawia zmienić pas na prawy. Przez chwilę jest dość niebezpiecznie, ford gwałtownie hamuje, ale nie daje za wygraną. Dalej próbuje ją wyprzedzić, wjeżdżając na powierzchnię wyłączoną z ruchu (na wysokości wjazdu z Nowego Dworu), nie zważając na to, że do ruchu włącza się tam akurat volvo. Trzy auta jadą przez chwilę dosłownie centymetry od siebie. Ale to nie koniec. Obejrzyjcie nagranie: