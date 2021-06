Proces w sprawie zbrodni miłoszyckiej. Biegły: DNA należy do oskarżonych

Krzysztof Kolon, biegły z zakresu badań genetycznych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zeznaje przed wrocławskim Sądem Apelacyjnym w kolejnej rozprawie dotyczącej zbrodni miłoszyckiej, za którą Tomasz Komenda przesiedział niewinnie za kratami 18 lat. Jako, że głównym dowodem prokuratury była obecność DNA obu oskarżonych na odzieży zamordowanej Małgorzaty K. w Miłoszycach w sylwestrową noc 1996 roku, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowił przyjrzeć się metodom badania, które miało to potwierdzić i sprawdzić, czy były one odpowiednie.

Obaj oskarżeni Ireneusz M. i Norbert Basiura (oskarżony wyraził zgodę na publikację nazwiska) cały czas kwestionują, by ich DNA znalazło się na miejscu zbrodni. Przypomnijmy, że w pierwszej instancji dowody DNA obciążające Norberta Basiurę biegli uznali za ekstremalnie mocne, a w przypadku Ireneusza M. za bardzo mocne.