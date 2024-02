10 niesamowitych rzeczy, których możesz nie wiedzieć o psach! Czy Twój czworonóg też tak ma? Sprawdź!

Niektóre psy mają tak dobre nosy, że umieją wywęszyć choroby

Psy mają niezwykłą zdolność do wykrywania różnych schorzeń i zmian w organizmie ludzkim, co czyni je nieocenionymi towarzyszami przy problemach zdrowotnych ich właścicieli. Niektóre rasy można wyszkolić do rozpoznawania specyficznych zapachów związanych z różnymi chorobami, co umożliwia wczesną diagnozę oraz późniejszą interwencję. Psy nie tylko prowadzą osoby niewidome, ale pomagają dzieciom, chorym np. na cukrzycę. Mogą ostrzegać je o zmianach poziomu cukru we krwi, co pozwala szybko zareagować oraz uniknąć potencjalnie śmiertelnych sytuacji.

Wśród ras, które uwielbiają wodę na pewno wymienić należy nowofundlandy, labradory, goldeny retrivery oraz pudle. Te psy po prostu kochają pływać i chętnie aportują. Co ciekawe psy potrafią wąchać także w wodzie >>> pixabay

Diabetes alert dogs, czyli pomysł na szkolenie psów do asystowania diabetykom, zrodził się już na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Zauważono, że niektóre psy wykazywały specyficzne zachowania, gdy ich właściciel wpadał w hipoglikemię lub hiperglikemię. Spadki lub nagłe wzrosty poziomu cukru wzbudzały w psach takie reakcje jak: szczekanie, lizanie, dotykanie pyskiem właściciela lub pobudzanie go do aktywności fizycznej.