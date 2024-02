Niedziela na Świebodzkim we Wrocławiu zawsze jest handlowa. Zobacz jakie skarby można było tam dziś upolować

Większość towarów jest w bardzo niskich cenach. Wydaje się, że to jedyne miejsce na świecie, gdzie nie dotarła inflacja. Wszędzie stoją krzykliwe banery ogłaszające promocje, a handlarze często namawiają odwiedzających do podejścia do ich stoiska.

Przejście całego targowiska niespiesznym krokiem zajmuje około dwóch, trzech godzin. Targowisko na Świebodzkim to ewenement, wehikuł czasu przywołujący lata 90. Handel trwa w każdą niedzielę, od godz. 6 do godz. 15. I co niedzielę Plac Targowy „Świebodzki” odwiedzają tłumy wrocławian. To wyjątkowe miejsce nie zmienia się od lat! Zobacz na zdjęciach, co można tam kupić.