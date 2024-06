Pożar nielegalnego składowiska opon we Wrocławiu. Kłęby dymu widoczne nad centrum handlowym Magnolia

Dym nad Magnolią zaczął być zauważalny kilkanaście minut przed godziną 19 w środę (12 czerwca). Z parkingu pod centrum handlowym widać go bardzo dobrze.

Jak informuje nas dyżurny Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, doszło do pożaru nielegalnego składowiska opon oraz innych materiałów, m.in. szkła. Wysypisko znajduje się w niewielkim lesie, przy ul. Dąbrowki. Ulica biegnie wzdłuż torów kolejowych. To właśnie tam strażacy zlokalizowali płonące opony.

Ogień gaszą trzy zastępy strażaków.

Zobacz też: