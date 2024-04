Pomysł na majówkę. Zagórze Śląskie - trochę piękna wokół "dolnośląskiej Sycylii". Zobacz zdjęcia

Idąc dalej żółtym szlakiem obejdziemy od północy Jezioro Bystrzyckie dochodząc aż do tamy na Bystrzycy. Zajmie nam to ok. 45 minut (2,3 km). W między czasie miniemy kładkę na jeziorze, a także punkt widokowy, z którego - po drugiej stronie jeziora - widać świetnie "Fregatę".

Do Zagórza Śląskiego z Wrocławia pociągiem można dojechać bez przesiadki w 70-75 min. Bilet normalny to 23,60 zł (Koleje Dolnośląskie). Autem przemieścimy się tam w godzinę. Niedawno pisaliśmy o "dolnośląskiej Sycylii" publikując zdjęcia wyjątkowego ośrodka "Fregata" położonego tuż nad brzegiem Jeziora Bystrzyckiego, ale okolica też jest piękna.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

jg

Na wysokości kładki czarnym szlakiem możemy ruszyć na południe aż do Walimia (8,3 km; 2:40h). Od tamy możemy iść na północ - zielony szlak to krótki spacer do położonego w dole Lubachowa (0:35h, 2km).

Żółty szlak znad tamy prowadzi do Bystrzycy Górnej (2h, 6km) i dalej aż do Świdnicy (4h, 14 km), ale można też odbić na czerwony szlak, który - trochę okrężną drogą - obchodzi jezioro bystrzyckie od południa (1:50h, 5,7 km - od tamy do kładki na jeziorze) Można też krócej - drogą wzdłuż południowego brzegu (mijając Fregatę), ale nie ma ona chodnika. W ten sposób wrócimy do centrum Zagórza Śląskiego.