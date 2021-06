Polska - Rosja 1:1. Najpierw BUM, potem emocje opadały (WYNIK, GOLE, SKRÓT, RELACJA 1.06)

POLSKA - ROSJA 1:1 (WYNIK 1.06.2021, GOLE, RELACJA, WYNIK, BRAMKI, SKRÓT)

POLSKA - ROSJA. Paulo Sousa we wtorek przeciwko Rosji wystawił we Wrocławiu skład, który pewnie już nigdy ze sobą nie zagra. Z debiutantem Tymoteuszem Puchaczem w składzie, który do drużyny wchodzi za pięć dwunasta. Portugalczyk nie miał jednak wyjścia, bo na razie lista wykluczonych z treningów jest spora: Rybus, Dawidowicz, Zieliński, Milik. Do tego o pauzę poprosił Robert Lewandowski.

Szybko się jednak okazało, że brak jednych jest szansą dla drugich. Otóż na Sborną od pierwszej minuty wyszedł Jakub Świerczok - człowiek, który jeszcze nie tak dawno nie był nawet brany pod uwagę, gdy mówiliśmy o kadrze na Euro. Tymczasem to właśnie napastnik Piasta Gliwice dał nam prowadzeni i to już w 4. minucie. Akcję zaczął Mateusz Klich, który kapitalnie podał górą za obrońców do zupełnie osamotnionego Przemysława Frankowskiego. Gdyby to był Lewy, pewnie przyjąłby do przodu i od razu strzelił na 1:0. Frankowski potrzebował jednak więcej czasu lecz mądrze dostrzegł właśnie Świerczoka i mieliśmy pierwszą bramkę tego wieczora.