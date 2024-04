Policyjny pościg za motocyklistą na Dolnym Śląsku. Grozi mu aż 5 lat więzienia. Zobaczcie film!

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę (7 kwietnia), kiedy policjanci głogowskiej drogówki zauważyli, że motocyklista nie zastosował się do znaku "zakaz wyprzedzania". Postanowili zatrzymać kierowcę yamahy do kontroli drogowej. Motocyklista, widząc policjantów, przyspieszył i zaczął uciekać w stronę Bądzowa.

- Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za kierującym, który podczas ucieczki rażąco naruszył zasady ruchu drogowego, między innymi przekraczając dozwoloną prędkość i nie stosując się do znaków drogowych, jak również wyprzedzał w miejscach zabronionych – mówi st. post. Agnieszka Kotwas z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.