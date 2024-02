Policja we Wrocławiu nie zareagowała na wezwanie. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na Swojczycach zakończone... przeprosinami

- Z przykrością muszę potwierdzić, że 29 stycznia po godzinie 13:20 doszło do sytuacji, która nie powinna mieć miejsca. Do jednej z jednostek wrocławskiej policji zadzwonił mężczyzna i poinformował o tym, że dokonał obywatelskiego ujęcia mężczyzny, który prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu i kieruje pojazdem – mówi komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.