Po długiej zimie nie będzie komarów? Sprawdzamy!

- Różnica będzie tylko taka, że komary, w związku z niskimi temperaturami, jakie mamy obecnie, pojawią się później - mówi dr Jarosław Pacoń, ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego. - Zwykle pierwsze komary dokuczały nam już pod koniec marca i w kwietniu. Tym razem plagi możemy spodziewać się dopiero na koniec maja albo w czerwcu. Tu wszystko zależy od pogody.

Dr Jarosław Pacoń tłumaczy, że w przyrodzie funkcjonują zarówno komary zimnolubne, jak i ciepłolubne. Te pierwsze pojawiają się już w lutym, a bytują w wodzie po śniegu i tam się namnażają. Jednak to nie one są najbardziej dokuczliwe. Najgorsze są te, które lubią ciepło. I to one pojawiały się zwykle już w kwietniu.

- Jeżeli pogoda w maju dopisze, to komary "nadrobią" zaległości i zaczną się od razu rozmnażać w dużej ilości. Wówczas prawdziwa plaga czeka nas już z końcem maja. Najwięcej będzie ich na podmokłych, nadodrzańskich terenach - dodaje Jarosław Pacoń.