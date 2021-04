Hotele nie mają już miejsc na majówkę. A lockdown? 30 złotych i go nie ma

A co, jeżeli nic nam nie dolega, ale uda nam się zdobyć skierowanie? Prawnik przestrzega. Można narobić sobie problemów.

- Dziś nie możemy skorzystać z usług hotelarskich, ale możemy skorzystać z usług leczniczych w sanatorium. By móc "wyjechać do sanatorium", trzeba dysponować odpowiednią dokumentacją medyczną, ponieważ to od ocenia naszego stan zdrowia, na podstawie wyników badań i wywiadu, lekarz medycyny decyduje, czy skieruje pacjenta do sanatorium - mówi radca prawny Marcin Zatorski.

- Być może w zakresie wystawiania dokumentacji medycznej, uprawniającej do skorzystania z nowych sanatorium dochodzi to jakiś nadużyć i trzeba być świadomym, że poświadczenie nieprawdy w dokumencie medycznym stanowić może przestępstwo. Za taki czyn można być skazanym nawet na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do aż lat 5. Można też rozważyć, czy taki czyn nie stanowi przestępstwa korupcji - dodaje Zatorski.