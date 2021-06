Płatne parkowanie we Wrocławiu na kolejnych ulicach

Na ulicy Hoene-Wrońskiego (podstrefa V), płatne miejsca (69) pojawiły się po prawej i lewej stronie od Wybrzeża Wyspiańskiego do mostu Grunwaldzkiego. Do dyspozycji kierowców będzie w tym miejscu 6 parkomatów. Ulica Zaolziańska to podstrefa XIV. Za parkowanie od poniedziałku trzeba tam będzie płacić zarówno po prawej jaki i lewej stronie ulicy od Komandorskiej do Powstańców Śląskich. Na Zaolziańskiej wyznaczono 54 miejsca płatne miejsca i zainstalowano 5 parkomatów. Na ulicy Ziemowita - w IX podstrefie - postawiono 3 parkomaty. W sumie wyznaczono tam 52 płatne miejsca postojowe.

- Zmiany o których mowa, dotyczą wyłącznie strefy płatnego parkowania (dawnej strefy C). Obowiązuje w niej stawka 3 zł za pierwszą godzinę postoju w dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00. Mieszkańcy budynków przy odcinkach ulic objętych płatnym parkowaniem, zameldowani stale lub czasowo, mają możliwość wykupienia abonamentu w cenie 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie na pierwszy samochód danego właściciela – mówi Ewa Mazur, rzeczniczka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.