PILNE: Jacek Winnicki nie jest już trenerem Śląska. Porażka ze Spójnią przelała czarę goryczy

To trzecia zmiana szkoleniowca pierwszej drużyny Śląska w ostatnich kilkunastu miesiącach. W lutym 2023 roku z klubem pożegnał się Andrej Urlep, który sezon wcześniej poprowadził „Trójkolorowych” do 18. mistrzostwa Polski w historii klubu. Do końca kampanii 2022/2023 trenerem ekipy z Wrocławia był Turek Ertuğrul Erdoğan. WKS pod jego wodzą zagrał w finale Energa Basket Ligi, w którym uległ Kingowi Szczecin. Po sezonie Erdoğan otrzymał ofertę z Runy Basket Moskwa i przeniósł się do Rosji.

Wrocławscy koszykarze zaczęli obecny sezon z Oliverem Vidinem, ale niezadowalające wyniki sprawiły, że władze klubu szybko pożegnały się z Serbem. 3 listopada zastąpił go Jacek Winnicki.