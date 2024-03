Za tydzień Śląsk Wrocław wróci do Hali Stulecia. Trzy mecze w legendarnym obiekcie

Jeszcze dwa miesiące temu kibice Śląska mogli mieć tylko cień nadziei na awans WKS-u do fazy play-off. W ostatnich tygodniach „Trójkolorowi” zaczęli jednak wygrywać mecz za meczem i ich szansę na miejsce w czołowej ósemce wzrosły. Obecnie Śląsk zajmuje co prawda 11. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi, ale do ósmych Dzików Warszawa traci tylko jeden punkt.