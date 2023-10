Pierwsze spotkanie kadry pod wodzą Michała Probierza. Najwyższy czas na memy po meczu z Wyspami Owczymi

Memy o reprezentacji Polski

Powiedzmy to sobie szczerze. W tym roku mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej to męczarnie. Słabe są wyniki, fatalny styl, zatem nie ma się co dziwić, że Fernando Santos przed miesiącem rozstał się z kadrą. Dziś w roli nowego selekcjonera oficjalnie debiutował Michał Probierz. I co? Zaczęło się świetnie - w 4. minucie spotkania z Wyspami Owczymi wynik otworzył Sebastian Szymański.

Później było już słabiej, bo choć to Polacy dyktowali tempo - to długo nie potrafili znów trafić do bramki rywali. Czekać kazali aż do 65 minuty.