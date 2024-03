Piast Gliwice - Śląsk Wrocław. Pora wygrać na wyjeździe – Śląsk Wrocław jedzie do Gliwic

W Wielką Sobotę rozegrane zostaną cztery mecze 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Śląsk Wrocław o godz. 17:30 zagra z Piastem w Gliwicach. WKS chce wygrać pierwsze wyjazdowe spotkanie w 2024 roku.

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

W tym tygodniu Śląsk Wrocław wznowił przygotowania nastawione na nadchodzący mecz ligowy z Piastem Gliwice. Zawodnicy, którzy nie byli powołani do reprezentacji oraz nie grali w zespole U-19 lub trzecioligowych rezerwach, dostali trzy dni wolnego. Na instagramowych profilach piłkarzy WKS-u dało się zauważyć, że część z nich postanowiła wykorzystać ten czas i zrobić sobie mały zagraniczny wypad. Od soboty wszyscy - poza kadrowiczami - stawili się już na zajęciach. Nie prowadził ich Jacek Magiera, bo zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wybrał się do Katowic, by zobaczyć na własne oczy mecz drużyny U-19. Po zakończeniu zgrupowań do drużyny wrócili już Aleks Petkov, Łukasz Bejger i Jehor Macenko. Petkov rozegrał dwa pełne mecze w towarzyskich starciach reprezentacji Bułgarii z Tanzanią (1:0) oraz Azerbejdżanem (1:1), Bejger grał przez pełne 90 min w eliminacjach Euro U-21 w spotkaniach z Izraelem (2:1) i Bułgarią (0:1), a Macenko zadebiutował w olimpijskiej reprezentacji Ukrainy, która przegrała z Japonią 0:2 (wszedł na boisko w 71. minucie).

Powołany do młodzieżowej reprezentacji Turcji był także Burak İnce, ale ze zgrupowania wykluczyła go kontuzja, która uniemożliwiła mu także występ w ostatniej ligowej potyczce z Puszczą Niepołomice. Dyspozycja Turka to na ten moment jedyna niewiadoma przed sobotnią wyprawą do Gliwic.

Wiele wskazuje na to, że Magiera będzie miał do dyspozycji wszystkich pozostałych zawodników. Nikt nie pauzuje za kartki, choć zagrożonych przymusową przerwą w kolejnym meczu jest aż pięciu zawodników. To Petkov, Martin Konczkowski, Piotr Samiec-Talar, Nahuel Leiva i Erik Expósito. Jeśli któryś z nich w Gliwicach zobaczą żółty kartonik, to wykluczy się z domowego spotkania z Wartą Poznań, które zostanie rozegrane dokładnie tydzień później (6 kwietnia).

Takiego komfortu nie ma trener Aleksandar Vuković. Za kartki pauzować musi Arkadiusz Pyrka, podstawowy prawy obrońca. Zimą „Piastunki” sięgnęły po znanego we Wrocławiu Fabiana Piaseckiego. Mistrz Polski z Rakowem Częstochowa szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i strzelił gola Legii Warszawa.

Sobotnia potyczka będzie dla Śląska okazją, by wygrać pierwszy mecz na wyjeździe w 2024 roku. Wcześniej WKS zremisował z Lechem w Poznaniu (0:0) i przegrał z Jagiellonią w Białymstoku (1:3). Piast chce się zrewanżować za porażkę we Wrocławiu we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to o losach meczu przesądziło kapitalne trafienie Nahuela Leivy zza pola karnego.

Mecz Piast Gliwice - Śląsk Wrocław rozpocznie się o godz. 17:30 w Wielką Sobotę. WKS będzie mógł liczyć na wsparcie około 1,5 tys. swoich kibiców, którzy jadą na Górny Śląsk. Transmisja w Canal+Sport i na platformie Canal+Online.

26. kolejka PKO Ekstraklasy

Wielka Sobota: Raków Częstochowa - Ruch Chorzów (godz. 12:30, Canal+Sport), Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź (g. 15, Canal+Sport), Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (g. 17:30, Canal+Sport), Pogoń Szczecin - Cracovia (g. 20, Canal+Sport).

Poniedziałek Wielkanocny: Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom (g. 12:30, Canal+Sport), Stal Mielec - Lech Poznań (g. 15, Canal+Sport), Widzew Łódź - Korona Kielce (g. 17:30, Canal+Sport, TVP Sport), Górnik Zabrze - Legia Warszawa (g. 20, Canal+Sport).

Wtorek: Warta Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (g. 19, Canal+Sport).

Centrum Kibica Śląska Wrocław - nowe miejsce w centrum Wrocławia!

