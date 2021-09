PGNiG Superliga Kobiet: Drugi mecz i druga wygrana Zagłębia. Miedziowe pokonały Piotrcovię

Miedziowe od początku pokazywały swoją siłę. Zaczęło się od 3:1 w ósmej minucie, ale później przewaga podopiecznych Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej znacznie wzrosła. Po dwudziestu minutach na tablicy wyników było 14:7. Lubinianki prezentowały się znacznie lepiej od rywalek zarówno w obronie, jak i ataku, co przekładało się na wynik. O drugi czas dla swojej drużyny Krzysztof Przybylski poprosił w 22. minucie. Przy wyniku 17:10 do przerwy po cztery trafienia na swoim koncie miały Adrianna Górna i Kinga Jakubowska.

Początek drugiej połowy był lepszy w wykonaniu przyjezdnych, które dość szybko zmniejszyły straty do czterech trafień – 19:15 w 38. minucie. Lubinianki ocknęły się chwilę później i znów powiększyły swoją przewagę. Defensywie Piotrcovii najbardziej we znaki dawał się duet Jakubowska-Górna, ale cała drużyna Zagłębia zasługuje na wyróżnienie. Miedziowe pod koniec spotkania zbliżały się już do dziesięciobramkowej przewagi. Mistrzynie Polski nie pozostawiły rywalkom złudzeń, wygrywając ostatecznie 34:27. Co ciekawe pomimo dość wyraźnej wygranej gospodynie nie wykorzystały pięciu rzutów karnych, które obroniła Daria Opelt – najlepsza zawodniczka w przyjezdnej ekipie.