PGE Ekstraliga zostaje w Canal+. Rekordowe pieniądze dla klubów!

Według portalu WP Sportowe Fakty Canal+ za prawo do pokazywania żużlowej PGE Ekstraligi w latach 2026-2028 zapłaciło 214,5 mln zł (71,5 mln zł rocznie). Trwająca obecnie umowa – obowiązująca w sezonach 2022-2025 – opiewa na 242 mln zł (60,5 mln zł rocznie). Oznacza to, że każdy z klubów występujących w rozgrywkach powinien otrzymać wyższą wypłatę z tytułu praw telewizyjnych. W ostatnich latach kluby dostawały co najmniej 6,4 mln zł. Od 2026 roku ta kwota może wzrosnąć do 8 mln zł.