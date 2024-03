Mamy marzec, a żużlowy kalendarz Macieja Janowskiego już jest wypchany

Podczas gdy w marcu w Polsce odbywają się pierwsze treningi na torze, w Wielkiej Brytanii ruszają ligowe rozgrywki. W tym sezonie zobaczymy w nich Macieja Janowskiego. Kapitan Betardu Sparty Wrocław po tym, jak przestał być stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix, do startów w polskiej i szwedzkiej lidze postanowił dołożyć jazdę w brytyjskiej Premiership. Jego klubem na Wyspach będzie Oxford Charges.

W lutym wrocławianin wraz ze swoim teamem wybrał się na treningi do żużlowego Goričanu. – Zwykle pierwszy wyjazd na tor wypadał trochę później. Przyczyn było kilka. Po tych wszystkich zabiegach (Janowski leczył kontuzję nogi – przyp. red.) bardzo już chciałem sprawdzić siebie i sprzęt. Do tego dochodzi terminarz. Pierwsze zawody w Anglii mam już 14 marca. Nie wyobrażałem sobie, żeby pojechać tam „w ciemno”, a okazji do treningów żużlowych wcale nie musi być wiele, bo przede mną jeszcze inne aktywności. A najważniejszy powód jest taki, że… bardzo już tęskniłem za speedwayem – powiedział w rozmowie z redbull.com.