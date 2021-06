Petar Mijović w Śląsku Wrocław. Kim jest nowy trener koszykarzy WKS-u? (SYLWETKA)

Mijović karierę trenerską rozpoczął bardzo wcześnie, bo już w wieku 20 lat był asystentem w zespole OKK Primorka. Tam jednak pracował zaledwie przez rok, by na sześć kolejnych sezonów przenieść się do ekipy występującej w lidze czarnogórskiej - Mornar Bar, również w roli asystenta. W 2010 roku podjął kolejne wyzwanie i przejął stery w młodzieżowej reprezentacji Czarnogóry (U-18). W kolejnych sezonach Czarnogórzec często zmieniał otoczenie i m.in. był asystentem w seniorskiej reprezentacji Czarnogóry czy we francuskim Chorale Roanne.

W 2015 roku dostał szansę jako pierwszy trener dorosłej kadry Albanii, gdzie jednak pracował tylko rok. Później Mijović zbierał doświadczenie w Kosowie, gdzie trenował Bashkimi Prizren i KB Prishtina. Jego trenerska kariera nabrała rozpędu jednak dopiero w sezonie 2017/2018, kiedy dołączył do sztabu 12-krotnego mistrza Czarnogóry - KK Buducnost Podgorica. Przed dwa sezony był szkoleniowcem zespołu U-19 i jednocześnie asystentem w pierwszym zespole, by później przejąć drużynę występującą regularnie w EuroCupie. W Podgoricy Mijović zdobył mistrzostwo Czarnogóry jako asystent i puchar kraju jako pierwszy trener. W EuroCupie z kolei zdołał wygrać z drużyną 9 z 20 spotkań. W styczniu 2021 roku postanowił rozstać się z zespołem i aż do momentu podpisania kontraktu ze Śląskiem pozostawał wolnym agentem.