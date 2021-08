Pełnomocnicy rodziny Bartosza z Lubina składają zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, w tym o mataczenie i fałszywe zeznania

Rodzina Bartosza wciąż czeka na wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej za granicą. - Póki co, pokazaliśmy nagrania z sekcji we Wrocławiu biegłym, naszym kolegom, którzy mają na co dzień do czynienia z różnymi sprawami zgonów. Ci biegli powiedzieli nam, ze to mogła być asfiksja pozycyjna (red. - fizyczne zablokowanie dróg oddechowych) - powiedział w rozmowie z nami dr Kasprzyk.

Zdaniem prawników, policjanci naruszyli szereg przepisów dotyczących tego, jak postępować z osobami, które są pod wpływem narkotyków. Potwierdzili również, że badają, czy orientacja seksualna Bartosza nie miała wpływu na zachowanie policjantów wobec jego osoby.