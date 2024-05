Oto przyszłość! W magazynie pod Wrocławiem pracują nowoczesne dźwigi i roboty. Człowiek nie jest już potrzebny?

Nowoczesne dźwigi i autonomiczne roboty - tak wygląda praca w nowoczesnym magazynie

W ostatnim czasie w Mirkowie uruchomiony został kolejny element Przemysłu 4.0. To samonośny magazyn SILO, czyli nowa, w pełni zautomatyzowana hala składowania towarów. Pojemność magazynu to ponad 7 tys. miejsc paletowych, a jego wydajność przeładunkowa wynosi do 400 palet na godzinę.

Obsługiwany jest przez 6 automatycznych dźwigów, które rozkładają towar na regałach o wysokości nawet 17 metrów.

- Wdrożona technologia istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa w fabryce dzięki pełnej automatyzacji obsługi strefy wysokiego składowania. Pełna integracja magazynu z systemem oprogramowania S/4HANA pozwala na planowanie zasobów poprzez wykorzystanie danych w chmurze w czasie rzeczywistym - wyjaśnia Magdalena Kołomańska z biura prasowego Bosch.

Podwrocławska fabryka Bosch to pierwszy zakład produkcyjny Grupy Bosch, który wdrożył powyższe rozwiązanie. Przyspiesza to pracę całego zakładu i jako skraca czas dostępu do składowanych materiałów.