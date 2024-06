Oto osierocone jeże uratowane przez wrocławską Ekostraż. Te urocze zwierzaki potrzebują pomocy

Jak informuje wrocławska Ekostraż ten rok jest dla nich wyjątkowo ciężki. Rozpoczęła się dopiero druga połowa czerwca, a pod opieką wolontariuszy jest już ponad 60 osieroconych jeży. Zwierzęta są w wielu różnych fazach rozwoju, dlatego potrzebują specjalistycznej opieki.

- Trafiają do nas zarówno nowonarodzone "żelki", jak i starszaki "kasztaniaki". Robimy, co możemy, by naprawić ich krzywdę, najczęściej spowodowaną działalnością ludzi - dodaje Ekostraż.