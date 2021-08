Oto Nona - psi funkcjonariusz z Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Zobacz co potrafi PP

Nona to sześcioletni energiczny i żywiołowy owczarek belgijski Malinois. Suczka waży około 20 kilogramów. Z pozoru zwykły pies, który kocha dzieci, łaskotanie po brzuchu, przysmaki, aporty i jest przywiązany do swojego opiekuna. To jednak niezwykły czworonóg. Potrafi w tubce po paście do zębów odróżnić miętę od ...amfetaminy.