Oszukał ją „na amerykańskiego żołnierza”. Ofiara straciła 170 tys. zł!

Z ustaleń policji wynika, że jedna z mieszkanek powiatu legnickiego od jakiegoś czasu korespondowała z mężczyzną, który podawał się za amerykańskiego żołnierza przebywającego na misji w Afganistanie.

Przez kilka tygodni para pisała do siebie różne wiadomości. „Amerykański żołnierz” przesłał kobiecie swoje zdjęcia, opowiadał o tym, że jest wdowcem i ma syna, który mieszka w Teksasie. Interesował się też życiem osobistym 48-latki. Mężczyzna wzbudził tym duże zaufanie – relacjonuje aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Pewnego dnia naciągacz wysłał jej wiadomość, że wyjeżdża do Syrii, gdzie są trudne warunki i że nie ma co jeść, ponieważ nie ma dostępu do swojego konta. Kiedy kobieta poinformowała, że nie ma pieniędzy, oszust odpowiedział, że jeśli nie przeleje mu żadnych środków, to on tam zostanie na zawsze, a jego syn nie będzie miał ojca. Zapewniał kobietę, że ma dużo pieniędzy na swoim koncie i odda jej, gdy tylko wróci z Syrii. Kobieta dała się przekonać i co jakiś czas przelewała swojemu „przyjacielowi” pieniądze. Łączna kwota, jaką przekazała w ciągu kilkanastu tygodni, to aż 173 tysiące złotych.