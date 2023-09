Orlen Superliga: Śliski parkiet w Lubinie. Wisła odskoczyła Zagłębiu

Wynik sobotniego meczu otworzył Grego Fazekas, ale chwilę później wyrównał Patryk Iskra. Kolejne minuty upłynęły pod znakiem przewagi płocczan, którzy zdobyli pięć bramek z rzędu i wygrywali 6:1. Następną serię zaliczyli gospodarze, dzięki czemu złapali kontakt z aktualnymi wicemistrzami Polski. Później znów goście byli na nieznacznym prowadzeniu, jednak walki i ambicji Miedziowym nie można było odmówić. Do tego lubinianie konstruowali efektowne akcje, które co najważniejsze kończyły się skutecznymi rzutami. W 20. minucie było 10:12, ale czerwoną kartkę za faul otrzymał dobrze radzący sobie na parkiecie Patryk Iskra, na domiar złego lubinianie musieli radzić sobie w podwójnym osłabieniu. Pomimo, że Zagłębie potrafiło zdobyć bramkę w tej sytuacji, to Wisła trafiła w tym czasie trzykrotnie. W ostatnich fragmentach pierwszej połowy Nafciarze jeszcze odskoczyli i do przerwy wygrywali różnicą siedmiu trafień.