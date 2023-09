Zagłębie – Pogoń: Kopacz na wagę wygranej. Dwa dolnośląskie kluby na czele tabeli!

Przed meczem mogłoby się wydawać, że oba zespoły przystąpią do niedzielnego spotkania w podobnych nastrojach. Pogoń przegrała ostatnio ze Śląskiem Wrocław 0:2, Zagłębie w takim samym stosunku uległo ostatniej w tabeli Koronie Kielce. Sęk w tym, że „Portowcy” mają na koncie serię aż trzech porażek, natomiast „Miedziowi” wciąż mają niewielką stratę do ścisłej czołówki PKO Bank Polski Ekstraklasy.

W bezbramkowej pierwszej połowie wracający do pierwszego składu Zagłębia bramkarz Sokratis Dioudis nie miał wiele pracy. Zdecydowanie więcej działo się po drugiej stronie boiska. Na początku meczu nad poprzeczką uderzał głową Bartosz Kopacz. Kilkanaście minut później bliski pokonania Bartosza Klebaniuka był Tomasz Pieńko, ale golkiper Pogoni instynktownie interweniował na linii. Ostrzał strzeżonej przez niego bramki trwał jednak dalej. Piłka po strzale Tomasza Makowskiego minimalnie minęła słupek. Klebaniuk został też zmuszony do wypuszczenia się daleko poza pole karne, przecinając prostopadłe podanie do Pieńki.

Mogło się wydawać, że bramka Kopacza zmotywuje gości do rzucenia się do odrabiania strat. Te próby podopiecznym Jensa Gustafssona szły jednak bardzo opornie. Do ostatniego gwizdka sędziego w polu karnym gospodarzy zakotłowało się tylko raz. Ataki szczecinian były zwykle rozbijane na 20. metrze od bramki. Zagłębie wygrało ostatecznie 1:0, dzięki czemu awansowało na pozycję wicelidera tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Na czele rozgrywek znajduje się Śląsk Wrocław, który ma tyle samo punktów (13) co drużyna z Lubina.