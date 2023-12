Opera odwołuje współpracę z Operetką Wrocławską. Będzie skarga. "Oszukali ludzi. Brak profesjonalizmu i arogancja"

- Natychmiast napisałem maila do dyrektora Znanieckiego z opisem całej sytuacji i stanowiskiem stowarzyszenia. Wyjaśniano nam potem, że to było trudne rozstrzygnięcie, że mamy ich uznanie i nie chcą by niefortunna sytuacja zniechęcała do współpracy. Napisano nam piękne laurki, żeby wytłumaczyć dyrektora Janczaka. Co miałem powiedzieć tym kilkudziesięciu osobom: przygotowywaliście się długo, zainwestowaliście pieniądze, ale nic z tego nie będzie, bo pan Janczak nie chce? – nie ukrywa złości Michałkowski.