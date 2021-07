Odkrywamy Dolny Śląsk. Ta plaża i lazurowe jezioro są piękne, ale też wyjątkowo niebezpieczne Klaudia Korfanty

Nowogrodziec to niewielka miejscowość w powiecie bolesławieckim. Pośród całej masy ciekawostek z regionu - przyrodniczych i architektonicznych, szczególne miejsce w relacjach mieszkańców zajmują białe piaski i lazurowe jeziorko, które leżą tuż obok. To tereny należące do kopalni Surmin-Kaolin. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że wstęp na hałdy piasku jest zabroniony, a obecność przypadkowego człowieka na terenie kopalni stwarza poważne zagrożenia dla jego zdrowia, a nawet życia. Wydobywa się tutaj kaolin - skałę osadową zawierającą w swym składzie głównie kaolinit, a także m.in. kwarc i mikę.